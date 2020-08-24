У Києві розпочався масштабний Марш Захисників: яскраві фото та відео
У Парку Шевченка у Києві 24 серпня українські військовослужбовці, ветерани АТО та родичі загиблих у війні влаштували Марш Захисників. На ньому зібралися приблизно 10 тисяч людей.
Як минає Марш Захисників
Люди збиралися у парку Шевченка, поблизу червоного корпусу університету імені Шевченка та в районі станції метро "Університет", повідомляє 24 канал.
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Учасники ходи також мають вшанувати загиблих героїв біля Стіни Пам'яті у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі на Михайлівській площі. Марш незалежності, або Марш захисників Вітчизни проводиться в Україні вдруге на День Незалежності як альтернатива офіційним державним заходам.
Учасники маршу одяглися у вишиванки та навіть взяли із собою домашніх улюбленців. Майорять державні, червоно-чорні прапори, а також є поодинокі державні прапори Білорусі.
У Марші Захисників беруть участь декілька колон. Серед них колонна військових капеланів, а також активісти, що йдуть під гаслом #Free. Вони хочуть привернути увагу до Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь –фігурантів справи вбивства журналіста Павла Шеремета.
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Програма святкування Дня Незалежності у Києві:
- Хода Захисників України має тривати з 11:00 до 13:30.
- З 14:00 до 17:30 планується віче на Майдані Незалежності.
- З 17:00 проводитиметься акція "Патріотичне слово".
Марш Захисників 2020: дивіться онлайн-трансляцію
Марш Захисників 2020 у Києві / Фото 24 канал (Андрій Костюк, Єлизавета Герасимюк)
Як відбувається Марш Захисників: дивіться відео