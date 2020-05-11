У Києві сталася аварія на водопровідній станції: у яких районах немає води
Увечері 10 травня на Деснянській водопровідній станції у Києві сталася аварія, тиск води у низці районів столиці вже знижено. У соцмережах люди пишуть, що у багатьох будинках води немає взагалі.
Про аварію на водопровідній станції повідомили на офіційному сайті КМДА.
Зверніть увагу У Києві відключать гарячу воду: відома дата
За даними міської влади, знижено тиск у водопровідній мережі таких районів:
- Деснянський,
- Дніпровський,
- Дарницький,
- Печерський,
- Голосіївський,
- Солом'янський.
У соціальних мережах мешканці багатьох будинків пишуть, що води взагалі немає.
- Водночас у КМДА попередили: дійсно, холодне водопостачання у цих районах можуть тимчасово припинити.
В інших районах Києва холодна вода подається у звичному режимі.
Київводоканал вже займається ліквідацією наслідків аварії та обіцяє зробити все можливе, аби відновити роботу Деснянської водопровідної станції якомога швидше.
На гарячій лінії Києва підтвердили: роботи тривають попри вихідний та не завершаться, поки проблеми не буде усунуто. Обіцяють впоратися до ранку 11 травня.