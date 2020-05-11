Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

У Києві сталася аварія на водопровідній станції: у яких районах немає води

-
У киві сталася аварія на водопровідній станції
У Києві сталася аварія на водопровідній станції / Ілюстративне фото (pixabay)

Увечері 10 травня на Деснянській водопровідній станції у Києві сталася аварія, тиск води у низці районів столиці вже знижено. У соцмережах люди пишуть, що у багатьох будинках води немає взагалі.

Про аварію на водопровідній станції повідомили на офіційному сайті КМДА.

Зверніть увагу У Києві відключать гарячу воду: відома дата

За даними міської влади, знижено тиск у водопровідній мережі таких районів:

  • Деснянський,
  • Дніпровський,
  • Дарницький,
  • Печерський,
  • Голосіївський,
  • Солом'янський.

У соціальних мережах мешканці багатьох будинків пишуть, що води взагалі немає.

  • Водночас у КМДА попередили: дійсно, холодне водопостачання у цих районах можуть тимчасово припинити.

В інших районах Києва холодна вода подається у звичному режимі.

Київводоканал вже займається ліквідацією наслідків аварії та обіцяє зробити все можливе, аби відновити роботу Деснянської водопровідної станції якомога швидше.

На гарячій лінії Києва підтвердили: роботи тривають попри вихідний та не завершаться, поки проблеми не буде усунуто. Обіцяють впоратися до ранку 11 травня.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Надзвичайні ситуації КМДА Водопостачання Новини Києва Новини України
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Коли окупанту все одно: посуха у Криму стає реальною загрозою
10 травня , 17:58 Коли окупанту все одно: посуха у Криму стає реальною загрозою
Ярослав Голобородько
Як вберегти дітей від кримінального світу?
10 травня , 16:00 Як вберегти дітей від кримінального світу?
Фундація DEJURE
"Мама – початок кожного з нас": як українські політики вітають найрідніших із Днем матері
10 травня , 13:58 "Мама – початок кожного з нас": як українські політики вітають найрідніших із Днем матері
Ірина Вихрущ