У Києві сталася аварія на водопровідній станції: у яких районах немає води

Увечері 10 травня на Деснянській водопровідній станції у Києві сталася аварія, тиск води у низці районів столиці вже знижено. У соцмережах люди пишуть, що у багатьох будинках води немає взагалі.

Про аварію на водопровідній станції повідомили на офіційному сайті КМДА.

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За даними міської влади, знижено тиск у водопровідній мережі таких районів:

Деснянський,

Дніпровський,

Дарницький,

Печерський,

Голосіївський,

Солом'янський.

У соціальних мережах мешканці багатьох будинків пишуть, що води взагалі немає.

Водночас у КМДА попередили: дійсно, холодне водопостачання у цих районах можуть тимчасово припинити.

В інших районах Києва холодна вода подається у звичному режимі.

Київводоканал вже займається ліквідацією наслідків аварії та обіцяє зробити все можливе, аби відновити роботу Деснянської водопровідної станції якомога швидше.

На гарячій лінії Києва підтвердили: роботи тривають попри вихідний та не завершаться, поки проблеми не буде усунуто. Обіцяють впоратися до ранку 11 травня.