У Києві забудовник зводить торговий центр, про який почали говорити в усій країні. Усе через "масштаби" будівництва – через нього забудовник перекрив частину дороги. Втім мер Києва Віталій Кличко запевнив, що вже розібрався з ситуацією, і дорогу вже почали звільняти.

Місто змусило забудовника прибрати витвір будівельного "креативу" з дороги, повідомив мер Києва у своєму фейсбуці.

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Він запевнив, що як тільки вперше почув про скандальне будівництво, одразу ж відправив туди комісію з перевіркою. Та одразу виявила порушення визначених меж будівництва.

Замовник будівництва не отримував та й не міг отримати погодження будувати на дорозі. Ба більше, фахівців "Київавтодору" спершу не допустили на об'єкт для огляду й оцінки завданої місту шкоди,

– заявив Віталій Кличко.

За його словами, забудовник спершу не хотів забирати незаконну споруду з дороги, але погодився, коли йому розповіли про "перспективи" від такого рішення.

"Напередодні забудовник розпочав роботи з демонтажу конструкції з проїжджої частини. Він також відновить там дорогу. Земельну ділянку для зведення цього ТРЦ Київрада виділила ще в 2010 році", – резюмував мер Києва.

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Що відомо про "дорожню" споруду в Києві і чому про неї говорять

Її встановили на вулиці Леся Курбаса у Києві. Одразу ж поряд з місцем будівництва торговельного комплексу. Фактично, вона і є частиною будівництва.

Про неї почали говорити, оскільки споруда стала частиною для мемів. Крім того, про неї почали говорити й блогери.

Так, наприклад телеведучий Сергій Притула зізнався, що спершу навіть не повірив і сприйняв це жарт. Тож він поїхав туди, щоб на власні очі переконатися у достовірності.

Сергій Притула про споруду посеред дороги в Києві: дивіться відео