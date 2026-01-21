У Києві відновили електропостачання всім критичним об'єктам, але графіки ще не повернули
- У Києві відновили електропостачання всім критичним об'єктам, але графіки погодинних відключень ще не діють.
- Найскладніша ситуація зі світлом у частинах Дніпровського та Деснянського районів.
У Києві енергетики змогли дещо стабілізувати ситуацію з електропостачанням та заживили усі об'єкти критичної інфраструктури міста. Фахівці ще ліквідовують наслідки нещодавньої російської атаки по столиці.
Про це повідомляє ДТЕК. Водночас до графіків погодинних відключень Київ ще не повертається.
Яка зараз ситуація з електрикою в Києві?
Енергетики ДТЕК працюють над відновленням енергоживлення для всіх споживачів столиці. Однак першочергово світло дали критичним об'єктам, зокрема комунальним підприємствам.
На жаль, ситуація з електрозабезпеченням міста залишається складною. Тривають екстрені відключення,
– повідомили в компанії.
Доки фахівці щоденно проводять ремонти мереж, щоб ліквідувати наслідки ворожих обстрілів, у Києві графіки та розподіл на групи не діють.
За даними ДТЕК, найскладніша ситуація зі світлом зараз є в частинах Дніпровського та Деснянського районів столиці. Без елекрики залишаються приблизно 44 тисячі будинків.
У Києві тривають аварійні відключення світла: останні новини
Після масованої російської атаки 20 січня в Києві без електрики залишилися понад мільйон людей. Президент Володимир Зеленський назвав ситуацію "найгіршою" та закликав шукати нестандартні рішення й координувати дії з бізнесом, щоб допомогти людям і стабілізувати енергопостачання.
Чеерз ворожі обстріли будинки в столиці залишилися без тепла, електрики, води та газу, що в умовах морозів серйозно ускладнює життя. У МВС зауважили, що такі дії Росії цілеспрямованим ударом по базових умовах життя населення. Аби люди мали все необхідне, в місті працюють пункти незламності, намети обігріву та пункти допомоги.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що близько 600 тисяч людей у січні виїхали з міста через критичну ситуацію зі світлом і теплом. Очільник столиці назвав ситуацію в місті дуже складною, росіни по суті, намагаються створити гуманітарну кризу.