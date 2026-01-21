У Києві відновили електропостачання всім критичним об'єктам, але графіки ще не повернули

У Києві енергетики змогли дещо стабілізувати ситуацію з електропостачанням та заживили усі об'єкти критичної інфраструктури міста. Фахівці ще ліквідовують наслідки нещодавньої російської атаки по столиці.

Про це повідомляє ДТЕК. Водночас до графіків погодинних відключень Київ ще не повертається.

Яка зараз ситуація з електрикою в Києві?

Енергетики ДТЕК працюють над відновленням енергоживлення для всіх споживачів столиці. Однак першочергово світло дали критичним об'єктам, зокрема комунальним підприємствам.

На жаль, ситуація з електрозабезпеченням міста залишається складною. Тривають екстрені відключення,

– повідомили в компанії.

Доки фахівці щоденно проводять ремонти мереж, щоб ліквідувати наслідки ворожих обстрілів, у Києві графіки та розподіл на групи не діють.

За даними ДТЕК, найскладніша ситуація зі світлом зараз є в частинах Дніпровського та Деснянського районів столиці. Без елекрики залишаються приблизно 44 тисячі будинків.

У Києві тривають аварійні відключення світла: останні новини