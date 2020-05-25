У Києві запрацювало метро: перші фото

У Києві з 25 травня запрацював міський метрополітен. Метро у Києві, Харкові та Дніпрі закрили ще 17 березня через пандемію коронавірусу.

Про відновлення роботи метро у столиці повідомляє 24 канал.

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На станціях встановлено спеціальну розмітку, яка нагадує про необхідність дотримуватися безпечної дистанції. Користувачів впускають у підземку лише у засобах індивідуального захисту, зокрема у масках.

На станціях чергують працівники поліції, а самі працівники метро на роботі також перебувають лише у засобах захисту.

Щоправда, у перший день відновлення роботи метро прийшли не багато користувачів. Вагони були майже не заповнені.

При цьому потяги метро їздять доволі часто, що дозволяє знизити кількість контактів між користувачами підземки. Ціна проїзду залишилася на тому ж рівні, що й до карантину – 8 гривень.

Метро у Києві відновило роботу: дивіться фото

Як перевіряють пасажирів

Заступниця керівника Київського метрополітену Наталія Макогон розповіла, що температурний скриніг проводитимуть, однак не усім пасажирам.

Якщо візуально працівник метро чи поліції побачить якісь ознаки. Видно, що людина кашляє, чхає – візуально зрозуміло, що в неї є якесь респіраторне захворювання,

– зазначила Макогон.

Після проведення температурного скринінгу людину направлятимуть до сімейного лікаря.

► Який графік роботи метро

Заступниця керівника метрополітену зауважила, що пасажиропотік точно буде менший, ніж до карантину, адже більшість людей все ще залишаються вдома. Однак у метро все одно запускають максимальний графік поїздів.

У пікові години – 1,5 хвилини інтервалу. У звичайні години – 2 чи 3 хвилини. У вечірні години трошки більший інтервал,

– розповіла Наталія Макогон.

Це роблять для того, аби не було скупчення людей та пасажири могли швидко доїхати у місце призначення.

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Важливою є відповідальність людей. Ми закликаємо їздити тільки за необхідності – в лікарню, на роботу чи завезти дітей у дитячий садок. Також заступниця закликала переходити на безконтактний спосіб оплати. Це допоможе уникнути скупчення людей у чергах.

"Є безконтактна банківська картка, можна згенерувати QR-квиток в мобільному телефону для того, щоб не купувати такий самий, тільки паперовий", – пояснила Макогон.

Які правила роботи метро під час карантину: відео

Що відомо про відкриття метро?Метро у Києві, Дніпрі та Харкові закрили ще 17 березня у першій хвилі карантину в Україні, пов'язаного з пандемією коронавірусу. Увесь цей час метрополітен був закритий.



Про відновлення роботи підземки спершу просили мери цих міст. Згодом у межах послаблення карантинних обмежень Кабінет Міністрів України дозволив відкрити метро.



Як не підхопити коронавірус у метро / інфографіка 24 каналу