У Києві затримали "самооборонця Криму", який отримав від окупантів медаль
У столиці піймали бойовика і учасника так званої "Самооборони Криму", яка сприяла анексії пів острова. Чоловік отримав медаль "За возвращение Крыма" з рук окупантів, але зрештою опинився у Києві.
28-річний чоловік із Ялти у 2014 році вступив до лав так званої "Самооборони Криму". Озброєний молодик разом з поплічниками перебував на блокпості при в’їзді до Ялти, повідомляють у Нацполіції.
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Зловмисники перевіряли документи у громадян, обшукували транспортні засоби. Згодом окупаційна влада анексованого півострова нагородила чоловіка медаллю "За возвращение Крыма".
У зловмисника провели обшук за теперішнім місцем його проживання у Києві. При обшуку слідчі вилучили документи та інші речові докази.
Чоловік став поплічником окупантів і отримав від них медаль
Наразі слідчі відкрили кримінальні провадження за трьома статтями:
- посягання на територіальну цілісність і недоторканність України,
- державна зрада,
- створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.
Саме досудове розслідування розпочали ще у жовтні 2017 року. Наразі вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.