У столиці піймали бойовика і учасника так званої "Самооборони Криму", яка сприяла анексії пів острова. Чоловік отримав медаль "За возвращение Крыма" з рук окупантів, але зрештою опинився у Києві.

28-річний чоловік із Ялти у 2014 році вступив до лав так званої "Самооборони Криму". Озброєний молодик разом з поплічниками перебував на блокпості при в’їзді до Ялти, повідомляють у Нацполіції.

До слова Окупанти 7 годин утримували сім’ю з маленькими дітьми на адмінкордоні з Кримом: деталі

Зловмисники перевіряли документи у громадян, обшукували транспортні засоби. Згодом окупаційна влада анексованого півострова нагородила чоловіка медаллю "За возвращение Крыма".

У зловмисника провели обшук за теперішнім місцем його проживання у Києві. При обшуку слідчі вилучили документи та інші речові докази.



Чоловік став поплічником окупантів і отримав від них медаль

Наразі слідчі відкрили кримінальні провадження за трьома статтями:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України,

державна зрада,

створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

Саме досудове розслідування розпочали ще у жовтні 2017 року. Наразі вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.