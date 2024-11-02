Пожежа охопила 50 квадратних метрів, пише 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Що відомо про пожежу в Києві

Внаслідок атаки БпЛА сталось загоряння на площі 50 квадратних метрах та часткове руйнування у квартирах на 15 та 16 поверхах, 16-поверхового житлового будинку у Святошинському районі міста,

– розповіли рятувальники.

За їхніми даними, станом на 7:26 2 листопада пожежу ліквідували. Внаслідок загоряння є часткове руйнування у квартирах на 15 та 16 поверхах 16-поверхового житлового будинку.

У ДСНС розповіли, що 18 мешканців будинку евакуювали, одна людина зазнала поранень.

Станом на 7:53 2 листопада мер Віталій Кличко заявив, що кількість поранених зросла до двох. Одна людина в лікарні, ще одній допомогли на місці.

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