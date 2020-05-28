Київ часів відновлення після війни: архівні фотографії

Київ дуже постраждав під час Другої світової війни. На його відбудову пішло майже 10 років. Але вже у 1950 роках були відбудовані житлові масиви та відкриті музеї та театр. 24 канал пропонує згадати, як виглядав Київ у повоєнні часи.

Щодня ми публікуємо архівні світлини столиці до Дня Києва. Сьогодні редакція 24 каналу зібрала для вас фото післявоєнного Києва.

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У 1941 році, після 78 днів оборони, Київ покинули радянські війська. Внаслідок, місто захопили німці. У 1943 році радянська влада повернула Київ собі.

У ході війни Київ сильно постраждав, зокрема через підривні роботи партизанів. І відновлювання міста тривало майже 10 років.



Солдати в окопі / Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev

Протягом 1950 – 1960 в місті тривали постійні будівництва. В результаті, було запущено першу ділянку метрополітену, зведено нові житлові масиви на лівому березі Дніпра. Відкрито Театр драми і комедії та Молодіжний театр, Музей народної архітектури та побуту УРСР, Музей історії Києва та Музей історії України у Другій світовій війні.

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Київ повернули у 1943 році / Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev

Післявоєнний Київ

На фото будівництво моста фон Рейхенау. Він був на місці сьогоднішнього моста Патона.



Будівництво моста фон Рейхенау, 1942 рік / Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev

Так виглядала найвідоміша вулиці Києва – Хрещатик у 1945 році.

На фото "острівець безпеки", завдяки якому пішохід в критичний момент може встигнути врятуватися від авто за гранітним стовпом. Уночі куля світилася жовтим. Але сьогодні їх вже немає, адже є підземні переходи, тому такі острівці стали непотрібні.



"Острівець безпеки", 1945 рік / Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev

А це Хрещатик у 1950 року. Тоді була мода на широкі вітрильні штани, куртки "на виріст" і хороша шевелюра. Хто був старшим носив ще й капелюхи.



Мода Києва, 1950 рік / Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev

Міст Патона у 1950 роках. Наразі це місце забудовано багатоповерхівками.



Незабудований висотками Київ / Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev

У 1955 році від Театральної площі до вулиці Лисенка були сходи. Але під час реконструкції оперного театру у 1984 – 1988 роках їх розібрали. На місці цих сходів з'явилися нові репетиційні зали.



Сходи від Театральної площі до вулиці Лисенка / Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev

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