МАУ виконає спецрейси до США: дати та ціни
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запланувала спеціальні рейси до Нью-Йорку та Маямі. Забронювати квитки можна виключно в економічному класі обслуговування.
Рейси заплановані на серпень, повідомляє пресслужба МАУ.
Зверніть увагу МАУ опублікували список рейсів у серпні: куди літатиме авіакомпанія
Дата та час рейсів до США
- Київ – Нью-Йорк: 3 та 7 серпня об 11:25.
- Нью-Йорк – Київ: 3 та 7 серпня о 17:45.
- Київ – Маямі: 5 серпня о 13:00.
- Маямі – Київ: 5 серпня о 23:55 за місцевим часом.
Чи можуть українці подорожувати до США
Українцям дозволений в'їзд на територію Сполучених Штатів Америки за 2 умов:
- дотримання 14-денної самоізоляції,
- відсутності візитів до країн Євросоюзу, Великобританії, Ірландії, КНР, Бразилії, Ірану за останні 14 днів.
Ціни на квитки старують від 14 тисяч гривень в одну сторону.
Ціни на рейси Київ – Маямі / Скриншот