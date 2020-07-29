Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запланувала спеціальні рейси до Нью-Йорку та Маямі. Забронювати квитки можна виключно в економічному класі обслуговування.

Рейси заплановані на серпень, повідомляє пресслужба МАУ.

Зверніть увагу МАУ опублікували список рейсів у серпні: куди літатиме авіакомпанія

Дата та час рейсів до США

Київ – Нью-Йорк: 3 та 7 серпня об 11:25.

Нью-Йорк – Київ: 3 та 7 серпня о 17:45.

Київ – Маямі: 5 серпня о 13:00.

Маямі – Київ: 5 серпня о 23:55 за місцевим часом.

Чи можуть українці подорожувати до США

Українцям дозволений в'їзд на територію Сполучених Штатів Америки за 2 умов:

дотримання 14-денної самоізоляції,

відсутності візитів до країн Євросоюзу, Великобританії, Ірландії, КНР, Бразилії, Ірану за останні 14 днів.

Ціни на квитки старують від 14 тисяч гривень в одну сторону.



Ціни на рейси Київ – Маямі / Скриншот



Ціни на рейс Маямі – Київ / Скриншот

Придбати квитки на рейси можна на офіційному сайті МАУ за цим посиланням.