Про це йдеться у дослідженні Центру розвитку інновацій та ГО "Голка".

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Скільки коштів передав Київ на потреби ЗСУ

Якщо проаналізувати суми, що їх громади повернули з місцевого бюджету у вигляді субвенцій на підтримку сил оборони саме до державного бюджету для подальшого розподілу, то рейтинг очолює Київ. Зі столичного бюджету до державного, згідно з планами міста, мало надійти за минулий рік понад 4,4 мільярда гривень,

– йдеться у дослідженні.

Згідно з інфографікою, за I – III квартали 2024 року держбюджет отримав від 262 громад 8 мільярдів 572 мільйони гривень. У тому числі від столиці – 4 мільярди 435 мільйони, а від усіх інших – 4 мільярди 137 мільйонів. Тобто Київ передав до держбюджету більше, ніж усі інші громади, що надали відомості.



Скільки коштів повернули до держбюджету на військові потреби / Інфографіка "Голка"

Загалом з січня по вересень 2024 року 262 українські громади витратили на власну безпеку та передали до державного й обласних бюджетів на підтримку захисників 25 мільярдів гривень. В тому числі 9 мільярдів було витрачено на власні потреби безпеки, а 15 мільярдів – на Сили оборони. В дослідженні зазначається, що загальна сума по Україні може бути значно більшою, адже відомості надали не всі громади.

Крім того, в даних, які вдалося зібрати за три квартали минулого року, не досліджували, скільки коштів було витрачено на роботу надзвичайників, допомогу сім'ям військовослужбовців тощо. Обраховували тільки кошти на допомогу силам оборони.

При цьому громади продовжували допомагати ЗСУ попри те, що держава вилучила в них "військовий" та "силовий" ПДФО, зазначається у повідомленні.

Громади продовжують допомагати фронту навіть після того, як держава забрала "військовий" ПДФО і повністю взяла на себе цю функцію. Дійсно, оборона – це функція держави й кошти на оборону мають бути саме в держбюджеті. Але громади й далі допомагають фронту усувати наслідки збройної агресії. І це зрозуміло. Нацбезпека зараз – це цінність для всіх,

– відзначив заступник директора Центру розвитку інновацій Михайло Лейченко.

Дослідження проводили Центр розвитку інновацій спільно з громадською ініціативою "Голка". Проаналізовано інформацію, яку надали 262 громади з 24 областей. Зокрема, 20 обласних центрів.

Раніше повідомлялося, що загалом Київ у 2024 році витратив на допомогу Силам оборони близько 10 мільярдів гривень зі свого бюджету. Це найбільше з усіх регіонів України. Зокрема, мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що столиця передала військовим понад 14 000 БпЛА різних типів, більш ніж 100 автівок, а також системи РЕБ, засоби зв'язку та інше спорядження. Ще понад 3000 дронів, спорядження та броньовики "Кобра" були придбані за позабюджетні кошти.