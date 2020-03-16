15:52
16 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Піраміда потреб Путіноу. Життя росіян "обнулиться"
      Вєсті Кремля
      15:20, 14 березня
      Вєсті.UA. Жир: Гончарук і Рябошапка стали здобиччю. Схема розкрадання Гутцайта
      Вєсті.UA
      17:41, 14 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ

      Київ не закривають на в'їзд-виїзд, але рекомендують не покидати місто

      - Читать новость на русском
      Київ не закривають на в'їзд-виїзд / 24 канал

      У Києві через можливе поширення коронавірусу ввели ще більше обмежень. Наразі в’їзд та виїзд з міста не закривають, однак мешканцям наполегливо рекомендують не виїжджати зі столиці.

      Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час брифінгу наголосив, що людям потрібно максимально обмежити соціальні контакти, зокрема з родичами.

      Треба знати Карантин в Україні: в яких містах закриють торгові центри, кафе та ресторани

      Ми наполегливо рекомендуємо виходити з дому лише на роботу, в магазин, лікарню та аптеку,
      – додав Поворозник.

      КМДА не ухвалила рішення про закриття Києва на в’їзд-виїзд і не планує цього робити.

      Громадський транспорт працюватиме без змін, але киян закликають користуватися ним лише за найбільшою потребою.

      Для поїздки у громадському транспорті рекомендують одягати медичні маски.

      Микола Поворозник пояснив, що питання щодо скасування автобусних та залізничних перевезень вирішує Кабмін.

      Що відомо про карантин у Києві

      • З 17 березня у Києві закриють усі заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків.
      • Закриють усі ресторани та кафе. Однак можна буде замовити доставку додому.
      • Пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України рекомендують обмежити;
      • Не працюватимуть торговельні центри, спортивні комплекси, зали, салони краси, косметологічні кабінети та інші заклади побутового обслуговування.
      • Закриються розважальні заклади – дискотеки, нічні клуби, комп’ютерні клуби.

      Що відомо про карантин в Україні?Загалом карантин в Україні триватиме щонайменше з 12 березня до 3 квітня.

      Наразі підтверджено про 5 випадків захворювання на коронавірус.Одна із хворих, 71-річна жителька Житомирської області, померла. Інші 4 випадки зареєстровані у Чернівецькій області.

      16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення.

      коронавірус карантин україна обмеження
      Які обмеження будуть через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Останні новини про коронавірус в Україні: підтвердили два нові випадки
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Коронавірус Covid-19 Транспорт Новини Здоров'я КМДА Новини Києва Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:31 Чим протирати смартфон від мікробів: важливі поради
      Ірина Полицька
      сьогодні , 15:23 До віруючих і невіруючих
      Євстратій (Зоря)
      13 березня , 20:02 Ринок землі: інвестиційні можливості
      сьогодні , 13:21 Дмитро Чінь з Concert.ua розповів про ситуацію із перенесенням та скасуванням концертів
      сьогодні , 15:10 Скасування рейсів через коронавірус: як повернути гроші за квитки
      Світлана Попова
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук