Київ не закривають на в'їзд-виїзд, але рекомендують не покидати місто

У Києві через можливе поширення коронавірусу ввели ще більше обмежень. Наразі в’їзд та виїзд з міста не закривають, однак мешканцям наполегливо рекомендують не виїжджати зі столиці.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час брифінгу наголосив, що людям потрібно максимально обмежити соціальні контакти, зокрема з родичами.

Треба знати Карантин в Україні: в яких містах закриють торгові центри, кафе та ресторани

Ми наполегливо рекомендуємо виходити з дому лише на роботу, в магазин, лікарню та аптеку,

– додав Поворозник.

КМДА не ухвалила рішення про закриття Києва на в’їзд-виїзд і не планує цього робити.

Громадський транспорт працюватиме без змін, але киян закликають користуватися ним лише за найбільшою потребою.

Для поїздки у громадському транспорті рекомендують одягати медичні маски.

Микола Поворозник пояснив, що питання щодо скасування автобусних та залізничних перевезень вирішує Кабмін.

Що відомо про карантин у Києві

З 17 березня у Києві закриють усі заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків.

Закриють усі ресторани та кафе. Однак можна буде замовити доставку додому.

Пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України рекомендують обмежити;

Не працюватимуть торговельні центри, спортивні комплекси, зали, салони краси, косметологічні кабінети та інші заклади побутового обслуговування.

Закриються розважальні заклади – дискотеки, нічні клуби, комп’ютерні клуби.

Що відомо про карантин в Україні?Загалом карантин в Україні триватиме щонайменше з 12 березня до 3 квітня.



Наразі підтверджено про 5 випадків захворювання на коронавірус.Одна із хворих, 71-річна жителька Житомирської області, померла. Інші 4 випадки зареєстровані у Чернівецькій області.



16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення.



Які обмеження будуть через коронавірус / Інфографіка 24 каналу