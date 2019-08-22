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      Київ опинився в лідерах у списку найпрозоріших столиць Європи

      53 Читать новость на русском
      Київ
      Київ / Uber

      Українську столицю визнали однією з найпрозоріших у Європі завдяки зручній системі публічних закупівель ProZorro та реєстру електронних декларацій. Сайт Київської міської державної адміністрації також має безліч відкритої інформації.

      Проте, КМДА не має реєстру лобістів та не публікує інформацію про зарплату міського голови та його радників, сказав виконавчий директор Transparency International Андрій Боровик.

      До теми: Хто витрачав і заробляв мільярди на державних закупівлях

      Автори пілотного дослідження оцінювали 26 європейських столиць за 14 параметрами. Експерти аналізували наявність і доступність даних про бюджет міста й закупівлі, про мера, депутатів, їхню роботу та доступ до публічної інформації. Також аналітики вивчали сайти місцевої влади та відповіді на запити.

      До списку шести найкращих увійшли Вільнюс, Київ, Мадрид, Прага, Приштина і Таллінн. Останніми виявились Афіни, Белград, Єреван, Сараєво, Стокгольм і Кишинів.

      Найпрозоріші столиці Європи / Інфографіка Transparency International

      blog_ava
      Жінка, яку разом з донькою хотіли вбити під Києвом, раніше замовила побиття свого чоловіка
      21 серпня
      7749
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Рейтинги Статистика ProZorro
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