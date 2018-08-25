Київ перетворився на смітник після Дня Незалежності України: промовисті фото

Вранці 25 серпня центр Києва вразив забрудненістю. Так, після святкування Дня Незалежності України, 24 серпня, жителі та гості столиці залишили по собі гори сміття та порожніх пляшок.

Відповідні фото опублікувало видання "Інформатор".

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На світлинах видно, що по центру столиці місцями накидано дуже багато сміття, люди сплять на лавочках, а парапети і сходинки заставлені порожніми пляшками.

Зокрема, забрудненими були вулиці від Хрещатика, де проходив святковий парад, до НСК "Олімпійського", де ввечері 24 серпня відіграв грандіозний концерт гурт "Океан Ельзи".

Нагадаємо, на День Незалежності України, 24 серпня, популярний гурт "Океан Ельзи" дав вражаючий концерт у Києві, який став першим виступом гурту після майже річної концертної паузи.