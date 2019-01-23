Київ зупинився у заторах через потужний снігопад: на яких вулицях ускладнено рух
У середу, 23 січня, Київ накрив сильний снігопад, через що на дорогах столиці утворилися численні затори. Рух найбільше ускладнено на проспекті Перемоги, в районі Бессарабської площі, Набережному шосе.
Як свідчать дані Google Maps, станом на 10 годину на деяких вулицях столиці вже утворилися затори.
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На проспекті Перемоги найбільші затори спостерігаються в районі станцій метро "Житомирська", "Святошин", "Берестейська", а також Національного цирку України.
Затори частково паралізували і вулицю Вадима Гетьмана, проспект Леся Курбаса, проспект Космонавта Комарова, район метро "Дорогожичі", вулицю Юрія Іллєнка та вулицю Семена Скляренка.
Затори у Києві: карта
Окрім того, рух ускладнено на Набережному шосе, проспекті Героїв Сталінграда, місцями - на Північному мосту, на під'їзді до мосту Метро з лівого берега, мосту Патона та Дарницького мосту.
Затори у Києві
На вулицях Києва вже почали роботу комунальні служби, які розчищають дороги від снігу.
У КМДА повідомили що на вулиці столиці сьогодні мають вийти 390 одиниць спецтехніки і майже півсотні бригад ручного прибирання.
Київ паралізували затори
У Києві утворилися затори: відео
Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що в Україну повертається зимова негода. У більшості областей 23-24 січня синоптики прогнозують сильні снігопади, хуртовини, дощ, ожеледицю та шквали вітру. У Києві та області вдень 23 січня буде падати сильний сніг, хуртовини та шквали вітру до 15-20 метрів за секунду.