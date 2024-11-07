Про роботу ППО повідомляє 24 Канал з посиланням на КОВА.

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На Київщині оборонці неба збивають "Шахеди"

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– написали в КОВА.

Там традиційно закликали людей перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги та подбати про власну безпеку. А ще дотримуватися інформаційної тиші, тобто не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко також попередив про загрозу ворожих безпілотників для столиці.

"Ударний БпЛА повз Бориспіль у напрямку Києва!" – поінформували Повітряні сили о 00:13. Моніторингові канали також підкреслили, що ударні дрони, як зазвичай, заходять з лівого берега столиці.

Де зараз тривога

Червоних областей стає дедалі більше.

Моніторингові спільноти припускали, що дронів у повітряному просторі України буде багато, адже заходили нові безпілотники. Будьте в укриттях!