У місті Буча, що в Київській області, 18 липня сталася аварія за участі екіпажу швидкої допомоги. Трьох осіб довелося шпиталізувати.

Як повідомляють у патрульній поліції Київщини, внаслідок зіткнення понівечені два транспортні засоби: Volkswagen Tiguan та Peugeot Boxer. Останній належить екіпажу швидкої допомоги.

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За попередніми даними, внаслідок зіткнення троє осіб отримали травми та були шпиталізовані до лікарні. Патрульні контролювали дорожній рух на місці пригоди.



Наразі невідомо, через що сталася аварія

Що стало причиною зіткнення – наразі невідомо. Механізм та всі деталі цієї дорожньо-транспортної пригоди будуть надалі з'ясовувати слідчі.



Трьох осіб довелося шпиталізувати

У поліції нагадують: у разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів зобов'язані дати йому дорогу.

Попередня ДТП зі швидкою

Лише минулої ночі – 17 липня – в Ужгороді трапалася аварія за участі автомобіля швидкої допомоги. За попередньою інформацією, у нього врізалося легкове авто BMW. Обидві автівки після зіткнення вилетіли з дороги, а машина швидкої допомоги перекинулася.



Подібна ДТП сталася напередодні в Ужгороді / Фото поліції Ужгорода

За даними поліції, 35-річний водій BMW та двоє пасажири "швидкої" госпіталізовані. Загрози їхньому життю не було.