У Києві пасажири заблокували рух маршрутці та не давали водієві їхати. Виною тому стало маленьке кошеня, яке застрягло у моторному відсіку.

Очевидці зазначають, що із кошеням водій маршрутки їздив цілий день. Про надзвичайну подію розповіли у фейсбук-спільноті "ДТП Київ".

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Увагу киян привернуло те, що маршрутка спинилася на дорозі та була оточена великою кількістю людей. Бампер автобуса був розібраний: спершу люди намагалися дістати тваринку самотужки.

Зрештою витягти кошеня не вдалося і на місце надзвичайної ситуації довелося викликати службу порятунку.

Дивіться відео від очевидців з місця події

У коментарях очевидці інциденту пишуть, що тварину в моторному відсіку возили упродовж усього дня, а водій на крик не реагував.

"Він хотів поїхати, але ми стали перед маршруткою", – йдеться в коментарях.

Зазначено, що тварина вижила, хоч витягати її довелося близько чотирьох годин. Кошеня доставили у ветеринарну клініку, його стан був шоковим.