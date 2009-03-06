Київський бюджет

Київрада ухвалила столичний бюджет на 2009 рік.

За таке рішення проголосували 92 зі 118 присутніх в залі депутатів. Обсяг надходжень та видатків міського кошторису складає більше 18 мільярдів гривень.Олесь Довгий (секретар Київради): "Київ - єдине місто, яке в цих складних умовах, не дивлячись на багатомільярдні вилучення з кишень киян, прийняло бюджет, в якому захистило усі соціальні видатки та доплати вчителям, медикам і пенсіонерам на рівні не нижчому ніж 2008 року".Втім незважаючи на те, що свої голоси за цей документ віддала переважна більшість депутатів, по-справжньому задоволеними залишилися хіба що представники блоку Леоніда Черновецького.Відкрито проти запропонованого кошторису проголосували представники блоків Катеринчука та Кличка. Представник останнього Наталя Новак каже, що ухвалений бюджет неможливо виконати. Під час попереднього розгляду, розповідає депутат, обсяг надходжень кошторису передбачався в розмірі близько 15 мільярдів і вже тоді він був сумнівним. А звідки взялися 18 - не зрозуміло.Наталя Новак (депутат Київради, блок Кличка): "Не з одних статей на інші переклали, а просто домалювали в дохідну частину 3 мільярди і в видаткову частину 3 мільярди. Але ці кошти ні чим не підкріплені. Це є повітря".У реальності виконання міського кошторису сумніваються і представники блоку Юлії Тимошенко. Водночас кажуть, що для них, як і для всіх інших, головною мотивацією до голосування стало те, що в документі були збережені усі соціальні виплати. А чи потягне їх місто - це вже справа мерська.Сергій Мельник (депутат Київради, фракція БЮТ): "У нас є виконавчий орган - Київська міська державна адміністрація і мер Черновецький. Тепер при підтримці його ж фракції цього бюджету, буде відповідати за виконання цього бюджету. Наше завдання проконтролювати це виконання".Приблизно на таких самих позиціях стоять і представники фракції партії Регіонів. Нарікають вони і на нестачу коштів для соціальної інфраструктури, компенсації комунальних і транспортних тарифів. Втім регіонали сподіваються, що можна буде виправити ситуацію, якщо Верховна Рада скоротить вилучення коштів міста для держбюджету.