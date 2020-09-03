У комунальному підприємстві "Київський метрополітен" повідомили про суму збитків, яких підприємство у період карантину. Так, з 17 березня по 25 травня метрополітен недоотримав доходів на суму близько 621 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба метрополітену.

Профспілки комунальних підприємств "Київський метрополітен" та "Київпастранс" звернулися до столичної влади, вимагаючи рішення про додаткове фінансування для виплати зарплат працівникам транспортної сфери.

З метою забезпечення стабільної роботи підприємства, своєчасної виплати заробітної плати, необхідно збільшити обсяги бюджетних асигнувань для "Київський метрополітен" на суму не менше ніж 162 млн грн. Унаслідок зменшення доходів у "Київський метрополітен" виникне дефіцит коштів і ризик невиплати зарплати вже у жовтні-листопаді 2020 року,

– ідеться у зверненні профспілки.

У зверненні також повідомили, що за цей період метрополітен узагалі не отримав доходів від перевезення.

Щоб виплатити зарплату працівникам комунальне підприємство "Київський метрополітен" витрачає до 200 мільйонів гривень на місяць.

До слова, внаслідок карантинних обмежень скоротився й пасажирський потік у метро. Якщо раніше метрополітен перевозив до 1,5 мільйона осіб у робочий день, то тепер – до 1 мільйона.