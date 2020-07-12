У Дарницькому районі Києва 11 червня загорілося сміттєзвалище. Вогонь ліквідовували 2 одиниці рятувальної техніки та 11 вогнеборців.

Гасіння ускладнювала відсутність на території водопостачання. Про це повідомили на сторінці ДСНС у фейсбуці.

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Щоб ліквідувати пожежу співробітники ДСНС проклали додаткові рукавні лінії до найближчого озера, щоб провести забір води.

Пожежа спалахнула о 20:20, вже за півтори години рятувальникам вдалося локалізувати займання, а о 00:07 – повністю його загасити. Загиблих і постраждалих немає. Причиною виникнення пожежі будуть займатися правоохоронці.

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На київському сміттєзвалищі спалахнула пожежа / Фото ДСНС