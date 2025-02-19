Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА та поліцію Київської області.

До теми Без світла сотні будинків, пошкоджений дитячий садок: атака БпЛА на Одесу має масштабні наслідки

Наслідки атаки у Київській області

Уночі 19 лютого Росія атакувала Київщину дронами-камікадзе. Нічний терор тривав майже 8 годин. Сили ППО відбили ворожу атаку та збили ударні БпЛА.

Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Також е повідомляли про постраждалих.

Водночас унаслідок падіння уламків є незначні пошкодження. Так, у Вишгородському районі унаслідок атаки пошкоджено один приватний будинок. Пошкодження незначні.

У Фастівському районі пошкоджено два легкові автомобілі.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, атаки дронів, вибухи та наслідки російських атак – читайте в нашому телеграмі.

Наслідки атаки у Київській області – більше у галереї

Вкотре звертаємося до жителів області із закликом не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях поки небезпека не мине. Бережіть себе та своїх близьких. Будьте відповідальними,

– закликали в ОВА.

Наразі поліцейські фіксують наслідки чергового воєнного злочину російської армії.

До слова, у ніч проти 19 лютого російська армія запустила про території України 167 ударних БпЛА. Сили ППО відбивали атаку у 14 областях України та знищили 106 дронів-камікадзе. Ще 56 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені.