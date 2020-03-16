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      Київстар підключив до 4G ще 514 населених пунктів України

      -
      4G / androidauthority.com

      Швидкісний мобільний інтернет за технологією LTE доступний для 76% населення України.

      Київстар збільшив територію мережі 4G у 22 областях України. Завдяки включенню нових базових станцій, доступ до швидкісного мобільного інтернету отримали мешканці ще 514 населених пунктів. Зокрема, Білозерське, Святогірськ, Гостре (Донецька обл), Золоте (Луганська обл), а також сотні селищ на території, де проживає понад 306 тисяч людей. Послуги 4G зв’язку в мережі Київстар наразі доступні для понад 76% населення України.

      За два роки, що минули з часу запуску 4G в Україні, в мережі Київстар можливостями нової мобільної технології вже скористалось понад 10 мільйонів абонентів. У 2019 році обсяги використання дата трафіку зросли на 54%, у порівнянні з 2018 роком, до 4263 Мб на абонента. При цьому понад 50% цього трафіку використано у мережі 4G.

      Нагадаємо, що за даними незалежних міжнародних компаній Ookla та nPerf за 2018 і 2019 роки середня швидкість мобільного інтернету швидкість мобільної передачі даних в мережі 4G в Київстар – найвища з-поміж усіх мобільних операторів України.

      З 2015 року телеком оператор Київстар інвестував у розвиток мобільного зв’язку 3G і 4G більш як 25 млрд грн.

      Щоб користуватись послугами 4G абонентові потрібен відповідний смартфон з підтримкою технології LTE та USIM-картка. Замінити стару SIM-карту на USIM можна безкоштовно в понад 8 тисячах торгових точок по всій Україні.

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      Теги: Новини України Інтернет 4G
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