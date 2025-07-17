Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в інтерв’ю німецькому виданню Deutsche Welle.

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З якими викликами стикається Україна під час війни?

"Поважають сильних. Ми повинні бути сильними як на лінії зіткнення, так й економічно. Ми сильні, коли навколо нас є партнери. Підтримка України партнерами – це запорука відновлення миру", – наголосив Кличко.

Мер Києва зазначив, що регулярні ракетні обстріли завдають великої шкоди цивільній інфраструктурі столиці.

"Я неодноразово ставив собі головне запитання: яка мета атакувати мирне місто і вбивати мирних людей? Відповідь одна: посіяти паніку серед людей, викликати в них депресію, страх, щоб усі взяли валізи, поїхали кудись в Європу", – заявив він.

Серед основних труднощів у тилу він назвав руйнування логістики, брак працівників та ресурсу.

"Економіка не працює, логістика зруйнована, для відновлювальних робіт не вистачає людей, тому що сотні тисяч зараз мобілізовані, захищають країну", – констатував мер Києва.

Він також подякував західним союзникам за надану допомогу, особливо Німеччині, але підкреслив що Україна через масштабні обстріли так само гостро потребує засобів ППО.

"Без сучасної ППО було б набагато більше руйнувань і жертв. Але її ще не достатньо. Тому що ракети летять, дрони летять, атаки тривають майже кожної ночі", – підсумував Кличко.