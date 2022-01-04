Брат мера Києва, лідера "УДАРу" Віталія Кличка заробив за свою кар'єру 58 мільйонів фунтів, що дозволило йому посісти 10-е місце в рейтингу, повідомляє видання.

Окрім Володимира Кличка до топ-10 увійшли Ентоні Джошуа (60 мільйонів фунтів), Шугар Рей Леонард (88), Тайсон Ф'юрі (100), Леннокс Льюїс (103), Сауль Альварес (105), Оскар Де Ла Хойя ( 148), Менні Пакьяо (163), Джордж Форман (222) та Флойд Мейвезер (400).

Як повідомляє Manchester Evening News, Володимир Кличко утримував 5 чемпіонських поясів протягом шести років. Найбільше грошей він заробив в останніх поєдинках проти Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.