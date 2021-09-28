"Я ще раз вітаю тебе з перемогою і хочу вручити символічний подарунок. Ти завоював 4 чемпіонських пояси в суперважкій вазі, а пояса за версією WBC в цій категорії в тебе ще немає. І ти обов‘язково його завоюєш. А я тобі дарую перший пояс WBC з великим українським прапором, який був виготовлений до Конгрессу WBC, що відбувся в Києві в 2018 році. На удачу і мотивацію. Адже таким поясом володів і твій кумир – Мохамед Алі", – сказав Віталій Кличко.



Кличко подарував Усику пояс WBC

Усик подякував Кличку за підтримку.



Усик пообіцяв завоювати такий пояс у свою колекцію

"Дякую. Це якраз той, якого не вистачає. Потім ми завоюємо той. А цей буде у колекції", – сказав Олександр Усик.

Також чемпіони поспілкувалися по відео зв'язку з президентом WBC Маурісіо Сулейманом. Усик показав Сулейману пояс, подарований Кличком і зазначив, що це буде наступний завойований ним трофей.