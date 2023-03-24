Про це мер Києва повідомив у своєму телеграм-каналі та опублікував відео.

Поїхав на Схід України, аби підтримати і підбадьорити наших захисників та передати деякі необхідні речі, про які вони просили. Бійцям 93 ОМБР "Холодний Яр", яка обороняє Бахмут, передав кровоспинні турнікети, систему зв'язку Starlink. А також від столичних волонтерів – автомобіль пікап. Вручив бійцям бригади і відзнаки мера столиці – медалі "Честь. Слава. Держава". Також відвідав і підтримав сьогодні бійців ОМБР, які утримують передові позиції біля Вугледару. На їх прохання привіз 12 дронів Mavic 3T, обладнаних тепловізорами, та батареї до них,

– повідомив Віталій Кличко.

Також він поговорив з мешканцями прифронтових населених пунктів.

"Поспілкувався і з місцевими мешканцями, що живуть поруч з лінією фронту. Вони чекають визволення всього Донбасу, Перемоги України та вірять в наші Збройні сили. Віримо і ми! Підтримуємо і допомагаємо! Разом переможемо!" – наголосив Віталій Кличко.

Кличко поїхав на передові позиції захисників Бахмута і Вугледара: дивіться відео