Кличко просить дозволити Києву запустити транспорт та метро

Попри невтішну статистику з коронавірусом у Києві міський голова столиці Віталій Кличко попросив в уряду дозволити відновити роботу громадського транспорту та метро у місті.

Своє прохання Кличко озвучив під час традиційного брифінгу, пише 24 канал. За словами мера, останні 6 днів захворюваність у столиці була в межах визначеної урядом норми.

Зверніть увагу COVID-19 у Києві: майже пів сотні нових випадків коронавірусу за добу

Тож Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити деякі послаблення карантину.

Говорю не про всі послаблення, а про критично необхідні місту і бізнесу. Прошу дозволити відновити роботу громадського транспорту з 23 травня та відкрити метро з 25 травня, бо в місті – транспортний колапс,

– наголосив він.

Кличко водночас попросив не відкривати поки дитячі та спортивні майданчики в столиці.

Він додав: Київ зранку 23 травня проведе засідання комісії з надзвичайних ситуацій і ухвалить остаточне рішення щодо послаблень, зважаючи на тижневу динаміку захворюваності у столиці.

"У Києві планували почати 2 етап послаблення карантину не з 22 травня, а з 23-го. Бо міста можуть корегувати запровадження заходів, виходячи з ситуації в них. Це є так званий адаптивний карантин. Ми чекаємо реакцію уряду", – уточнив Кличко.

За його словами, наземний громадський транспорт може розпочати роботу з 12 години дня 23 травня у звичному режимі. До цього – працюватиме лише за перепустками.

Важливо! Київський метрополітен може не відновити роботу з 25 травня. Все через погану ситуацію з епідемією коронавірусу в столиці. Рішення про відкриття метро в Києві з 25 травня має прийняти Кабінет міністрів України. За інформацією ЗМІ, наразі уряд схиляється до думки поки не відкривати підземку в столиці.