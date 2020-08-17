Мер Києва Віталій Кличко звільнив чиновника Департаменту містобудування та архітектури КМДА Олександра Горбача, який збирав для нього чорний нал зі столичних МАФів.

Про це з посиланням на документ написав журналіст і блогер Михайло Шнайдер.

"Буквально кілька днів тому Віталій Кличко звільнив з КМДА якогось Олександра Горбача, який займався збором з МАФів так званого "чорного налу" для нього. І все це сталося лише завдяки розголосу в ЗМІ та величезному небажанню мера перед виборами підставляти під удар залишки свого рейтингу. Нагадаю, що цей самий Горбач має, а точніше вже мав, складноназвану посаду – "начальник відділу з питань розміщення тимчасових споруд та погодження місць розташування рекламних засобів департаменту містобудування та архітектури КМДА".

Якщо перевести все це на нормальну мову – людина займалася питаннями МАФів. І що цікаво, цей же Горбач був секретарем комісії КМДА з питань розміщення тимчасових споруд. Саме ця комісія приймає рішення щодо МАФів. Тобто, Горбач готував документи щодо МАФів, а потім сам же їх і перевіряв. Просто Фантастика.

Конфлікт інтересів в наявності, але що дивно, протягом цілих п'яти років це абсолютно нікого не бентежило", –зазначив блогер. Він також зазначив, що протягом п'яти років нікого не бентежило і те, що дружина чиновника є главою профільних громадських організацій.

"Горбач працював в зв'язці з дружиною Тетяною Петренко – главою громадських організацій "Київський міський комітет порятунку бізнесу" і "Асоціація власників МАФ". А це ще один очевидний конфлікт інтересів. І всіма цими конфліктами Горбач дуже вміло користувався, разом з дружиною вони надавали тіньові послуги підприємцям, лобіюючи потрібні рішення щодо МАФів в КМДА.

Курували всю цю схему на самому "мерському" верху, кладучи в кишеню левову частку чорної готівки, що збирається Горбачем. Подружжя ж отримувало свій невеликий відсоток. І всіх все влаштовувало, поки про цю хитру схему не впізнали і не написали ЗМІ ", – заявив експерт.

За його словами, саме громадський резонанс змусив Віталія Кличка відправити Олександра Горбача у відставку.

"Пішов громадський резонанс, Горбач то йшов на лікарняний, то повертався, але в підсумку меру довелося, згнітивши серце, відправити у відставку свого "годувальника". Тому що багатостраждальний рейтинг і так летить вниз, а з такими історіями можна навіть до другого туру не потрапити.

А тепер найцікавіше. Як виявилося, звільняється Горбач не "за статтею", а через скорочення посади, яке спеціально під все це і придумали. При цьому він отримує в якості вихідної допомоги дві зарплати. І відставка прописана з 10 вересня, так що, з одного боку, і хвилю обурення погасили, і ще майже місяць можна трясти МАФи за перевіреною схемою.

І тут залишається одне питання – а хто буде відповідати за те, що протягом п'яти років Горбач збирав для керівництва нашої столиці "чорний нал" з МАФів? Адже Горбач спокійно пішов, а Кличко спокійно залишився і знову йде на вибори. Якось все це неправильно – чи не так? Особисто я вважаю, що в правовій державі за корупцію має наступати невідворотне покарання", – констатував Михайло Шнайдер.