Кличко хоче приєднати Коцюбинське до Києва: документ

Київський міський голова Віталій Кличко хоче, щоб до столиці приєдналося селище Коцюбинське. З відповідними листами він вже звернувся до Міністерства розвитку громад і територій, а також до комітету Верховної Ради з питань організації державної влади та органів місцевого самоврядування.

У своєму зверненні Кличко зазначає, що у 2018 році мешканці селища підтримали більшістю голосів ідею приєднання до столиці. Звернення мера публікує "Громада Приірпіння".

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Це важливе рішення вже пітримала і громада Коцюбинського, і Київська міська рада. Втім воно, на жаль, досі не підтримане Верховною Радою. Коцюбинське – це анклав Києва, а його інфраструктура дуже тісно пов'язана зі столицею,

– наголошує у звереннні Кличко.

Наприклад, маршрутки з Коцюбинського возять людей до 10 кілометрів до метро та коштують всього 7 гривень, позаяк діє міжміський тариф. Водночас мешканці селища можуть користуватися "карткою киянина".

Втім є і відчутні мінуси. Зокрема, швидка допомога змушена везти мешканців селищаа через столицю до Бучі або Ірпеня. Це створює загрозу для пацієнтів, позаяк займає додатковий час.

Звернення Віталія Кличка про приєднання Коцюбинського: дивіться фото

Що відомо про Коцюбинське?Коцюбинське – селище міського типу у Київській області, що є адміністративним анклавом у Святошинському районі Києва. Тобто селище з усіх боків оточене Києвом, але саме не є його частиною.



Кількість населення Коцюбинського перевищує 15 тисяч осіб. Під час громадських слухань у березні 2018 року понад 61% мешканців висловилися за приєднання до столиці.

Селище Коцюбинське: дивіться карту