Кличко навів аргументи, чому вважає незаконним своє ймовірне звільнення

Чинний мер Києва та голова КМДА Віталій Кличко заявив, що вважає незаконним ймовірне майбутнє позбавлення його посади голови Київської міської державної адміністрації. Він також процитував відповідне рішення Конституційного суду, яке не дозволяє мера столиці звільнити з посади голови КМДА.

"Ще в 2003 році Конституційний суд, аналізуючи положення Конституції і закон про столицю, чітко сказав, що головою КМДА може бути призначена тільки особа, обрана київським міським головою. Тобто – людина, яку обрали мешканці столиці", – сказав Кличко на прес-конференції в Києві.

Читайте також: Кличка можуть звільнити з посади глави КМДА: як змінився Київ за 5 років його правління

Він також наголосив, що відстоюватиме права киян обирати керівника міста виключно у правовому полі.

Зауважимо, що Конституційний суд у грудні 2003 року справді визначив, що КМДА має очолювати лише особа, обрана київським міським головою. Але у 2010 році до закону "Про столицю України – місто-герой Київ" внесли правки і доповнили статтю 10 таким пунктом: "Голова Київської міської державної адміністрації призначається Президентом України в порядку, передбаченому Конституцією (254к/96-ВР) та законами України".

Юрист пояснив 24 каналу, що у питанні посади голови КМДА треба поки що орієнтуватись на закон, а не на рішення Конституційного суду 2003 року. Адже суд оцінював відповідність Конституції закону про столицю в тій редакції, яка була до 2010 року. Нову редакцію, після 2010 року, КС не оцінював, тому треба орієнтуватись на останні внесені правки до закону, які передбачають, що голову КМДА призначає президент.

Дивіться відео з прес-конференції Віталія Кличка про політичну ситуацію в Києві:

Що відомо про ймовірне звільнення Кличка з посади голови КМДА?

З проханням звільнити Кличка з посади голови КМДА 24 липня звернувся до уряду глава Офісу Президента Андрій Богдан. Зауважимо, що це прохання не стосується посади міського голови столиці.

Ймовірним кандидатом на посаду мера Києва на місцевих виборах 2020 року буде обраний нардепом від "Слуги народу" гендиректор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко.

Посади голови КМДА і міського голови Києва майже завжди були суміщеними. До 2010 року обраний мером Києва ставав і головою КМДА.

Але, коли Київ очолив непередбачуваний Леонід Черновецький (2006-2012), влада вирішила обмежити його у повноваженнях. Тож у 2010 році вирішили "розділити" посади міського голови і голови КМДА між 2 особами.



До 2014 року тодішній президент України Віктор Янукович призначав голів КМДА окремо. Але після Революції Гідності та перемоги на місцевих виборах Віталія Кличка, який став мером Києва, п’ятий президент Петро Порошенко призначив його ще й головою КМДА.

Дивіться пряме включення кореспондента 24 каналу: