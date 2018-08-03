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Кличко збирається зменшити кількість зовнішньої реклами у Києві

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У Києві буде менше зовнішньої реклами, – КМДА
У Києві буде менше зовнішньої реклами, – КМДА / 5.ua

Влада Києва разом із власниками рекламних компаній розробила правила розміщення зовнішньої реклами в Києві. Тепер її кількість на вулицях столиці має помітно зменшитися.

Про це інформує прес-служба КМДА.

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Наша принципова позиція – кількість реклами на вулицях столиці має бути меншою. Ми знайшли компроміс між усіма ключовими гравцями рекламного ринку. І домовилися про те, що зовнішньої реклами в місті повинно бути менше,
– зазначив мер столиці Віталій Кличко.

Він додав, що на станом на цей момент у центрі столиці вже немає так званих розтяжок, а також –  масштабної кількості великих білбордів. Ухвалені правила стосуватимуться і метрополітену. У КМДА збираються мінімізувати кількість реклами, яка "закриває" як вагони метро, так і самі станції.

Окрім цього, Кличко наголосив, що нагальним є питання впорядкування розміщення реклами на транспорті. Її, зокрема, не повинно бути на вікнах та дверях у вагонах метро, на дверях вхідної групи метрополітену та мармурових фрагментах оздоблення станцій. Також реклама не повинна псувати вигляд станцій – пам’яток архітектури.

Теги: Новини політики Новини Києва Реклама КМДА Віталій Кличко
Джерело: 24 канал
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