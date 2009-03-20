Кличко-Гомес. Зважування
19:23, 20 березня 2009 282
Остання формальність перед першим після повернення захистом титулу!
Віталій Кличко і Хуан-Карлос Гомес зважились напередодні очного поєдинку за чемпіонський пояс Всесвітньої Боксерської Ради.Прогнозовано важчим виявився вищий на зріст чинний володар титулу WBC. Під Віталієм Кличком ваги сягнули позначки 113 кілограмів. Вага ж кубинця склала 104,5 кілограми.Тепер суперникам залишилось лише з'ясувати, хто сильніший безпосередньо на рингу. Бій Кличко-старший-Гомес - у ніч з суботи на неділю у німецькому Штутгарті.
Джерело: 24 Канал
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