Згідно з публічним даними Відкритого державного реєстру судових рішень, до розгляду в судах заплановані майже півтори сотні позовів від українців і компаній.

Суди у всіх куточках України – остання надія людей отримати обіцяні їм виплати за страховими полісами та договорами.

Якщо подивитися у відкритий публічний реєстр даних YouControl, ситуація виглядає ще більш вражаючою: 143 позову клієнтів до страхової компанії УПСК заплановані до розгляду, а 17 постраждалих від дій Української пожежно-страхової компанії вже перейшли до стадії примусового стягнення коштів через виконавчу службу.

Ці дані яскраво свідчать, що невиплати за страховими договорами та полісами для УПСК – нормальна практика. При цьому, попри таку катастрофічну ситуацію з виплатами, Українська пожежно-страхова компанія бере участь в страхуванні державних підприємств та інститутів: за 2020 рік компанія з таким "судовим багажем" отримала від довірливих чиновників майже 40 мільйонів гривень за страхування різних ризиків, а в нинішньому році встигла зібрати з держави трохи менше за 20 мільйонів гривень.

Щодня чисельність позовів проти УПСК зростає, страхова компанія фігурує в тисячах кримінальних, господарських та цивільних позовів, за багатьма з яких ошукані клієнти намагаються через суди отримати свої виплати за страховими договорами, укладеними з Української пожежно-страховою компанією.

Як виявилося, для страхового ринку відмови УПСК виплачувати компенсації своїм страхувальникам добре відомі: Моторно-транспортне бюро (об'єднує компанії, що займаються автострахуванням) за показником "Якість врегулювання збитків" – це і є готовність компанії відшкодовувати їх – поставило Українській пожежно-страховій компанії "жовту мітку"

Це означає ймовірність, що клієнт страхової компанії не побачить своєї виплати в разі настання страхового випадку або така виплата буде набагато нижче реального збитку.

Як раніше повідомляли ЗМІ, компанія "Транс Логістик", що входить в корпорацію АТБ, застрахувала в Української пожежно-страхової компанії за договорами КАСКО свій автопарк з 800 транспортних засобів. "Транс Логістик" повністю оплатила вартість страхування в розмірі 11 мільйонів гривень, але коли в страховій компанії УПСК визнали невигідним виконання взятих на себе зобов'язань на суму 7 мільйонів гривень – просто перестали сплачувати страхові компенсації, а також всіляко намагалися використовувати надумані перешкоди, щоб компанія-страхувальник не могла отримати виплати.

Як і інші конфлікти з приводу виплат Української пожежно-страхової компанії з клієнтами, позови (наразі їх понад 30) компанії "Транс Логістик" з групи АТБ до страховика також розглядають суди різних інстанцій.