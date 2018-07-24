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Княжий Звенигород відбудують коштом Євросоюзу

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Звенигород – тепер невелике село, а колись був визначним оборонним центром, столицею Звенигородського князівства. Про давню історію та славу міста свідчать лише залишки фортеці та артефакти в музеї. Щоб змінити ситуацію, у Звенигороді зведуть великий історико-культурний парк, де кожен охочий зможе побачити, якими були княжі столиці тисячу років тому.

До XIII століття Звенигород був потужним і впливовим містом, оборонним центром, столицею Звенигородського князівства. У 1241 році монголи спалили укріплення вщент, і з того часу князівство фактично припинило своє існування.

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Задля збереження та відновлення історичної слави міста, вирішено облаштувати історико-культурний парк "Давній Звенигород". Кошти на реалізацію проекту вдалось здобути, вигравши грант від Євросоюзу на 12 мільйонів гривень. За ці гроші розчистять вали, розташування замку, облаштують доріжки, місця для відпочинку, освітлення, місця для паркування.


Проект історико-культурного парку "Давній Звенигород"

"Цей проект розрахований на два роки, кошти підуть траншами. Для нашого Звенигорода це буде чудовий проект, адже тут і відновлення історичної слави, і додаткові робочі місця", – розповіла сільська голова Звенигорода Наталія Толопко.

Наразі ж у місцевому музеї відремонтували один зал і відкрили тимчасову виставку скарбів, викопаних у Звенигороді упродовж 100 років.

Теги: Новини України Історія Новини Львова
Джерело: 24 канал
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