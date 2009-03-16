Коаліційні домовленості

"Лікуд" домовився з своїм головним партнером про створення коаліції.

Партія екс-прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і союз вихідців із колишнього СРСР "Наш дім - Ізраїль" Авігдора Лібермана підписали у неділю угоду про створення коаліції. У новому уряді, який очолить Нетаньяху, Ліберман займе пост міністра закордонних справ. Партії "Наш дім - Ізраїль" дістануться також портфелі міністра внутрішньої безпеки, міністра інфраструктури, міністра туризму і міністра у справах репатріації та абсорбції.Решту голосів "Лікуд" сподівається отримати від інших представників правого табору в парламенті - партій "ШАС", "Єврейство Тори", "Національна єдність" і "Єврейський дім". Усі вони висловили підтримку Нетаньяху і ведуть переговори про участь у правлячій коаліції. На виборах у Кнесет, що відбулися 10 лютого, нагадаємо, "Лікуд" зайняв лише друге місце, не багато поступившись "Кадімі". Остання, попри перемогу, після трьох років перебування при владі іде у опозицію.