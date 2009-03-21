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Коаліційні торги

Фінансові ринки 12:00, 21 березня 2009 204

Нетаньяху випросив ще трохи часу на те, аби сформувати уряд.

Глава партії “Лікуд”, якому доручено сформувати новий кабінет Ізраїлю, попросив президента надати йому ще два додаткових тижні на перемовини з партіями. Згідно з Конституцією Єврейської держави, Беньямін Нетаньяху мав би сформувати Кабінет міністрів впродовж 28 днів з дня обрання його кандидатом на пост прем’єр-міністра. Цей термін добігає кінця в неділю. Президент Шимон Перес дав Нетаньяху часу до 3-ього квітня.Зараз лідер “Лікуду” веде переговори з керівником лівоцентристської робітничої партії чинним міністром оборони Ехудом Бараком. Голосування щодо входження цієї політичної сили у склад нової коаліції відбудеться в наступний вівторок. Після створення коаліції з лідером партії “Наш дім - Ізраїль” Авігдором Ліберманом, Нетаньяху намагається також заручитися підтримкою ультрарелігійної партії “ШАС”.Колишній прем'єр-міністр спробував спочатку домовитися про створення широкої коаліції для стабільної роботи майбутнього уряду. Однак, перемовини з лідером правлячої нині партії “Кадіма” Ціпі Лівні провалилися. Глава МЗС Ізраїлю заявила, що її партія піде в опозицію, якщо Нетаньяху стане главою уряду. Яблуком розбрату у переговорах двох основних політичних сил країни “Кадіми” та “Лікуду”, став Палестино-ізраїльський мирний процес.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 21 березня 2009
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