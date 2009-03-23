Коаліційні торги

Нетаньяху за крок від формування нового уряду Ізраїлю.

Партія “Лікуд” підписала коаліційну угоду з ультраортодоксальною іудейською партією ШАС. У новому кабінеті, який очолить лідер “Лікуду” Беньямін Нетаньяху, партія ШАС буде представлена чотирма міністрами. Так, зокрема, її лідеру Елі Ішаю, згідно з нічними домовленістями, дістанеться портфель Міністра внутрішніх справ.ШАС стала відтак другою партією, яка погодилися формувати уряд разом з “Лікудом”. Раніше Нетаньяху заручився підтримкою вихідців з колишнього Радянського Союзу - партією “Наш дім – Ізраїль” на чолі з Авігдором Ліберманом. В усіх трьох політичних сил загалом 53 мандати у 120-місному Кнесеті.На виборах 10 лютого, нагадаємо, партія “Лікуд” фінішувала другою, поступившись всього одним мандатом правлячій нині патії “Кадіма”, очолюваній главою МЗС Ципі Лівні. Втім, після того, як свою підримку “Лікуду” висловив Ліберман, чия партія за підсумками виборів стала третьою, саме Беньяміну Нетаньяху Президент доручив формування нового уряду. Щоби закінчити розпочату справу у Нетаньяху є ще час до 3 квітня.