Коаліційні торги

Нетаньяху завершив формування правлячої коаліції в Ізраїлі.

Лідер партії "Лікуд" Біньямін Нетаньяху і керівник партії "Авода" Ехуд Барак домовилися про створення коаліції, повідомляє видання "Гаарец". Члени партії "Авода" повинні нині проголосувати щодо коаліційної угоди. Якщо вони погодяться підписати угоду з "Лікудом", то у коаліції на чолі з прем'єром Нетаньяху буде більшість у Кнесеті - 66 депутатів. Минулого тижня "Лікуд" підписав коаліційну угоду з партією "Наш дім - Ізраїль", яку очолює Авігдор Ліберман. Згідно з домовленістю, Ліберман повинен зайняти пост міністра закордонних справ у новому уряді. Нагадаємо, на виборах до парламенту, які відбулися у лютому, партія "Лікуд" фінішувала другою, отримавши 27 місць у кнесеті, "Наш дім - Ізраїль" здобув 15 мандатів. Першою стала партія "Кадіма", яка забезпечила собі 28 місць в Кнесеті.