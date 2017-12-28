Кого він переміг, щоб бути "Бійцем року", – відомий боксер гнівно прокоментував титули Ломаченка

Український боксер Василь Ломаченко продовжує очолювати рейтинги кращих боксерів 2017 року. Так, чемпіон світу посів друге місце за версією авторитетного американського видання ESPN. Однак не обійшлось без гнівного висловлювання на адресу українця.

Рейтинг вивели на основі аналітичних даних двох американських журналістів, повідомляє ESPN.

Згідно зі списком, першість отримав 30-річний чемпіон світу у першій напівсередній вазі Теренс Кроуфорд. В інтерв'ю боксер зухвало висловився про перемоги українця та додав, що в нього нема конкурентів.

Я виграв четвертий пояс. Тому зараз не повинно навіть виникати дебатів. Ви питаєте, чому я маю бути "Боксером року"? Три бої (Ломаченка – ред.), але кого він переміг, щоб мати звання "Боєць року"?

– заявив Теренс Кроуфорд.

Після тривалих обговорень першість все ж віддали зухвалому Теренсу Кроуфорду. Відтак Василь Ломаченко посів друге місце в престижному рейтингу.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко став номінантом на звання "Боксер року" від найавторитетнішого спеціалізованого видання The Ring. Серед конкурентів Василя – Ентоні Джошуа. Окрім цього, раніше повідомлялося, що Василь Ломаченко був визнаний кращим боксером 2017 року за версією авторитетного сайту Boxing News 24 та за версією одного із найстаріших та найавторитетніших боксерських порталів світу Fightnews.com.