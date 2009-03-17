Кохання - у повітрі

Група D.Lemma знімає романтичний відео кліп.

"Сеньйорита". Гурт вирішив відмовитися від акторів і запросив на зйомки справжніх закоханих та дітей. Режисер відео "Нікому я тебе не віддам" - Олексій Сєдов, оператор - Слава Мельник. Окрім Марії, Майстера та Джея Бі, у кліпі можна буде побачити й музикантів колективу.Майстер (група D.Lemma): "Пісня дуже красива, лірична, красиві слова. І тут головне пісня, а не відеоряд. Але ми все одно пішли далі, і придумали дуже цікавий сюжет."Олексій Сєдов (режисер): "Ми максимально хочемо передати настрій весни, настрій кохання. І хочемо показати стан закоханості в різному вікці."Після зйомок та монтажу ліричний кліп гурту в перших числах квітня з’явиться у телепросторі музичних телеканалів.