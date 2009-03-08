Важко знайти кохання у великому місті?

Троє друзяк Артем, Ігор та Оле втрачають голову від одного з найбільших і найромантичніших мегаполісів світу – Нью-Йорка. Усім трьом до душі короткотривалі роман - вічне "кохання" їм видається нудним пережитком минулого. Та якось, в один із вечорів, хлопці зібрались, щоб поділитись подробицями своїх перемог у ліжку. Їхню веселу розмову підслуховує чудернацький чоловік, який пізніше називається Валентином і виявляється не таким простим, як здалося на перший погляд. Від часу цієї зустрічі усе у житті друзів змінюється. Артем, Ігор та Оле втрачають чоловічу силу і повернути її ніяк не вдається. Хлопці у паніці! І порятунок шукають впродовж усього фільму. Режисер комедії Марюс Вайсберг. В ролях - Володимир Зеленський, Олексій Чадов та Вілле Хаапасало. Жіноча частина творчого колективу - Анастасія Задорожна, Світлана Ходченкова та Вера Брежнєва. Також одна з дійових ролей дісталась - Філіпу Кіркорову. Доречі, два саудтреки до фільму виконали Філіп Кіркоров та Вера Брежнєва. Романтична комедія "Кохання у великому місті" в українських кінотеатрах з 5 березня.