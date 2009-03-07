Коханню пенсія не світить

Україна старіє, однак від цього не стає менш щасливою.

За даними ООН, кожен четвертий українець за віком пенсіонер, а кожен п’ятий перетнув 50-річний рубіж. Водночас за інформацією Міністерства юстиції, щороку в нашій державі реєструють близько 12 тисяч шлюбів серед людей похилого віку. Навіть на пенсії українці продовжують шукати свою долю та створювати родини. Тим часом у шлюбних агенціях кажуть - з людьми "у віці" працювати легше, аніж із молодими. Проживши життя, вони можуть намалювати точний портрет свого майбутнього партнера, до того ж люди похилого віку не такі вимогливі, як чоловіки та жінки до 40-ка років.Олександр Рижук (психолог агентства знайомств): ″Ті чоловіки та жінки, які старші, вони як правило шукають собі партнера для знайомства, як правило це має бути ровесник, приблизно однієї вікової категорії. Вимоги у них більш духовні, не стосуються матеріальних цінностей, до цього віку і чоловіки, і жінки чогось досягнули″.Загалом з усіх клієнтів агентств знайомств лише десята частина - люди так званого передпенсійного та пенсійного віку. Активніше пару шукають жінки. На кожного чоловіка в базі даних агентств - 2 представниці прекрасної статі. Психологи кажуть, що чоловіки соромляться звертатися до професіоналів і частіше користуються послугами свах - сусідок чи просто знайомих. Кияни ж мають додатковий шлях пошуку другої половинки. Щосуботи та неділі в підземному переході біля однієї зі станцій метро власними силами люди літнього віку влаштовують вечірки. Акордеон, бубни і труба забезпечують музичний супровід, а самі учасники дійства - романтичний настрій.Микола Мичиславович, Наталія Степанівна (пенсіонери): ″Я ходив на танці дуже не часто, моя сестра постійно ходить, а потім я прийшов і побачив цю гарну жінку, затанцював з нею, і мені сподобалося, і я почав ходити в суботу й неділю на танці, вона вдова, і я вдівець, а тепер ми майже вже одружені″.Кажуть, тут таких пар багато. Наприклад, Семен Захарович та Ніна Архипівна познайомилися на цьому ж місці 8 років тому.Семен Захарович, Ніна Архипівна (пенсіонери): ″Дату? Це було зимою. Так зимою 2001 року. Пам’ятаєш квіти, які зимою були?″.Тільки стане тепло, імпровізований клуб знайомств переміститься до гідропарку, де танцюватимуть на спеціальному літньому майданчику.