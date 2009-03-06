Кокаїнова нога або подорож чилійця до Іспанії.

66-ррічний громадянин Чилі намагався провезти наркотики під виглядом гіпсу. Його в аеропорту Барселоні заарештувала іспанська поліція. На зламаній нозі контрабандиста виявили кокаїновий зліпок. Поліції були відомі випадки коли наркотики перевозилися під гіпсовими зліпками, проте це вперше сам гіпс був виготовлений з кокаїну.Загалом у горе-контрабандиста вилучили близько 5 кілограмів кокаїну. Чоловіка направили до лікарні, аби йому наклали справжній гіпс. Правоохоронці припускають, що чилієць умисне зламав ногу, аби перевозити наркотики під виглядом гіпсу.