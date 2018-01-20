Кол-центр російського банку нелегально працював на Чернігівщині: СБУ його прикрила

Співробітники СБУ припинили діяльність нелегального кол-центру одного з російських банків, що діяв у Прилуках Чернігівської області.

Як інформує прес-служба СБУ, правоохоронці зʼясували, що нелегальний кол-центр був організований московською комерційною структурою "для оптимізації витрат".

Оператори так званого кол-центру обслуговували клієнтів з РФ та окупованого Криму через Інтернет та сервіси ІР-телефонії.

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Керували "філією" з головного офісу банку у Москві.

На серверах цього кол-центру, окрім всього, збирались особисті дані українців, оскільки кандидати на роботу в компанію, попри неофіційне працевлаштування, були змушені повідомити так званим "роботодавцям" свої особисті дані.

Під час санкціонованих обшуків у приміщеннях закладу правоохоронці виявили документацію та комп`ютерну техніку, які підтверджують незаконність функціонування кол-центру.

Зараз СБУ перевіряє інформацію про причетність російської компанії та її "осередку" до фінансування так званих "ЛНР" та "ДНР".