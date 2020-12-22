Працівники державного солевидобувного підприємства "Артемсіль" звернулися з листом до Міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка, в якому просять поставити крапку в спробах розхитування і дестабілізації ситуації навколо стратегічно важливого підприємства.

У своєму листі профспілка ДП "Артемсіль", до складу якої входить 95% трудового колективу, зазначає, що вітає зміну менеджменту та призначення Вікторії Луценко керівником підприємства в жовтні 2020 року. На думку працівників, з її приходом на підприємстві перезавантажено й налагоджено соціальний діалог між адміністрацією та профспілковою організацією ДП "Артемсіль".

У заяві також говориться про маніпуляції фактами, з якими стикається підприємство останнім часом: "Істерика в інтернет-виданнях йде не від трудового колективу, як багатьом хотілося б бачити, а пов'язана з лобі окремих учасників ринку. На цей час на підприємстві не йде "масове звільнення шахтарів" і "закриття шахт" – ми працюємо силами всіх рудників і працівників у режимі скороченого робочого часу, який застосовується на підприємстві з 2018 року. А видобуток в листопаді 2020 року рекордних 132 тисяч тонн солі говорить про правильність обраного курсу".

Колектив підприємства також зазначає, що в ДП "Артемсіль" накопичилася низка проблем: "Важливе завдання по заміні застарілого фасувального обладнання та випуску оновленого асортименту фасованої продукції, пошук комплексу рішень по зниженню собівартості й підвищенню рентабельності всіх видів соляної продукції, збільшення заробітних плат працівникам – впевненість у подоланні цих труднощів, це і є той ліміт довіри, який колектив надає першому керівнику".

Профспілкова організація у своєму листі запрошує профільного міністра відвідати з робочим візитом флагмана соляної промисловості України, поспілкуватися з колективом і поставити крапку в спробах розхитування і дестабілізації ситуації навколо стратегічно важливого підприємства.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року Мінекономіки призначило в.о. директора ДП "Артемсіль" Вікторію Луценко. В.І. Луценко вже очолювала підприємство у 2017 та 2018 роках. За цей період в ДП "Артемсіль", крім зростання виробництва, був отриманий рекордний показник чистого прибутку, який склав 213 мільйонів гривень. Для порівняння у 2019 році цей показник склав 23 мільйони гривень. Крім того, тарифні ставки та посадові оклади працівників підвищилися на 20%, а середньомісячна заробітна плата зросла у 1,5 раза.