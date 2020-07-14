Представники трудового колективу виробника снеків вимагають не атестувати першого заступника прокурора Сумської області Олександра Рубана за незаконне втручання в роботу суду в інтересах рейдерів.

Сьогодні в Києві відбувається засідання кадрової комісії по атестації прокурорів місцевих прокуратур. Серед інших, на атестацію запрошений перший заступник прокурора Сумської області Олександр Рубан. А лише минулого місяця він став фігурантом скандалу щодо втручання в роботу сумського суду. Посадовець прокуратури написав до суду офіційного листа, де вимагав призначити судове засідання на потрібну йому дату. Відповідно до закону, це кваліфікується як перевищення службових повноважень.

Справа, по якій відбулося правопорушення, стосувалася спроби рейдерського захоплення підприємства, яке виробляє снеки в Синельниково Дніпропетровської області. Саме на тому засіданні суду рейдери добивалися прийняття ухвали про арешт майна заводу та передачу його іншим власникам. Справа, по якій був накладений арешт, не мала відношення до власника виробничого комплексу – ТОВ "Волана". Незаконна ухвала районного суду була пізніше скасована апеляційним судом.

Однак трудовий колектив заводу вимагає покарати посадових осіб, винних у рейдерстві. Таким чином, це має стати не лише захистом інтересів даної компанії, але і запобіжником від повторення рейдерських схем щодо інших успішних підприємств. ДБР розслідує справу щодо слідчого СБУ В. Прохненка та прокурора А. Жернового, за підозрою у зловживанні владою та службовому підробленні. А матеріали про можливу участь прокурора О. Рубана представники трудового колективу особисто привезли на засідання кадрової комісії прокуратури, з проханням розглянути та задати запитання прокурору: з яких мотивів він настільки відверто та з порушенням закону давав вказівку суду. На думку заявників, прокурор О. Рубан не відповідає критеріям компетентності, професійної етики та доброчесності.

Представники підприємства впевнені у справедливому рішенні комісії, та просять політичне керівництво країни взяти справу під особистий контроль. Працівники оголосили безстрокову акцію по захисту свого підприємства від рейдерів та покаранню винних у злочинних діях.