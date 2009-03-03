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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Колекторські послуги

19:53, 3 березня 2009 350

Міністерство юстиції, НБУ та представники компаній, які допомагають кредиторам повертати борги - розроблять нормативно-правову базу, яка регулюватиме колекторську діяльність.

Відповідну робочу групу вже створено, і вона має внести відповідні законопроекти до Верховної Ради вже за місяць.Як ми уже повідомляли, нещодавно Мінюст скасував держреєстрацію норми постанови НБУ щодо права банків передавати приватним особам та організаціям інформацію, яка містить банківську таємницю. Зауважимо, що саме на цей пункт спиралися колектори пояснюючи законність своєї діяльності.Микола Оніщук (міністр юстиції України): "Кредитори можуть передати право вимоги іншій особі стосовно позичальника лише в тому випадку, коли ця інша особа є ліцензованою, відповідно до закону про ринки фінансових послуг. Коли ж йдеться про колекторів, то вони не є такими установами і організаціями і вони можуть діяти лише як посередники з врегулювання проблем неплатежу".Наразі, у зв’язку зі складною ситуацією у банківській сфері, коли частка неповернень кредитів зростає з кожним місяцем, на ринку з’являються колектори-однодневки, які не мають досвіду роботи та використовують некоректні і нерідко незаконні методи роботи з боржниками. Новий закон має врегулювати усі спірні питання колекторського ринку.    
Джерело: 24 Канал
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Новини за 3 березня 2009
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