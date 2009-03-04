Колекторський бізнес

Близько половини працюючих на ринку посередників із повернення боргів, здійснюють свою діяльність - незаконно.

Про це повідомляють в Асоціації колекторського бізнесу, утвореній нещодавно. Саме такі, непрофесійні організації підривають репутацію фаховим колекторам. Тому сьогодні конче необхідним є законодавче врегулювання діяльності боргових посередників, кажуть експерти. Наразі вже працює спільна робоча група з представників НБУ, Мін’юсту та колекторських компаній, яка має розробити проекти відповідних нормативних актів.Вадим Фесенко (гендиректор компанії "Служба виконання зобов’язань"): "Ми вважаємо і в Мін’юсті підтримують, що це не має бути ліцензований вид діяльності, але він має ж контролюватися з боку державних органів і з боку саморегулівних організації, які будуть наділені тими ж самими повноваженнями стосовно сертифікації, ліцензуванні фахівців, безпосередньо співробітників компанії".Зауважимо, тоді як загальний кредитний портфель приватних осіб у фінустановах становить менше 270 млрд., обсяг проблемних позик на сьогодні становить близько 40 млрд. грн. - підрахували аналітики. Самостійно банки не можуть впоратися з такою кількістю прострочених кредитів, тому вимушені звертатися по допомогу до колекторів.