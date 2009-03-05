Колекторський бізнес

20% проблемної заборгованості - кредити шахраям.

У загальному обсязі проблемної заборгованості, з якою працюють колекторські компанії, 20% - це кредити, отримані шахраями, які від самого початку не збиралися їх повертати. Ще близько 40% прострочених позик припадає на тих позичальників, які не можуть сплачувати борги через фінансові проблеми, наприклад, втрату роботи, або мають складні життєві обставини. Олександр Ільчук (гендиректор Європейського агентства з повернення боргів): "Ми роз’яснюємо людям безкоштовно, ми приходимо до людей і говоримо, якщо ви можете підтвердити ситуацію, в якій ви опинилися документально і ви реально сьогодні залишилися без засобів погашення кредиту, ми беремо цю людину за руку, ведемо в банк і говоримо, не ховайтесь і не відходьте від відповідальності. Є можливість реструктуризувати, рефінансувати, пролонгувати, велика кількість механізмів, які дозволяють тобі пережити цей складний період."Втім, найбільші зусилля колекторів спрямовані на роботу з позичальниками, які спекулюють на темі фінансової кризи. Такі боржники не сплачують кредит не через брак коштів, а чекаючи на банкрутство чи ліквідацію свого банку. Колектори підрахували, що на таких позичальників припадає близько 40% проблемних позик.