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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Колекції початківців

18:48, 25 березня 2009 273

Триває тиждень моди у Пекіні.

На другий день показів колекцій оіснь-зима свої доробки представили дизайнери-початківці - випускники та студенти Китайської центральної Академії Сучасних мистецтв. Для фешн-віку обрали тринадцятьох найталановитіших та найперспективніших молодих дарувань. Щоправда, колекції молодих модельєрів були представлені не на подіумі, а у вигляді живої експозиції.Жань Яні (дизайнерка): "Я не дуже люблю співпрацювати із фабриками пошиття одягу. Волію бути фралінсовим дизайнером, мати бренд. Тоді мій одяг купуватимуть люди, які люблять мій дизайн, приймають його. Отож, я не дуже відчуваю скачки експорту чи фінансову кризу."Незважаючи на те, що у зв’язку з економічною кризою експорт китайських товарів значно впав, попит на прет-а-порте китайських дизайнерів зростає. Тиждень моди у Пекіні триватиме до 30 березня.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 25 березня 2009
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