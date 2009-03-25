Колекції початківців

Триває тиждень моди у Пекіні.

На другий день показів колекцій оіснь-зима свої доробки представили дизайнери-початківці - випускники та студенти Китайської центральної Академії Сучасних мистецтв. Для фешн-віку обрали тринадцятьох найталановитіших та найперспективніших молодих дарувань. Щоправда, колекції молодих модельєрів були представлені не на подіумі, а у вигляді живої експозиції.Жань Яні (дизайнерка): "Я не дуже люблю співпрацювати із фабриками пошиття одягу. Волію бути фралінсовим дизайнером, мати бренд. Тоді мій одяг купуватимуть люди, які люблять мій дизайн, приймають його. Отож, я не дуже відчуваю скачки експорту чи фінансову кризу."Незважаючи на те, що у зв’язку з економічною кризою експорт китайських товарів значно впав, попит на прет-а-порте китайських дизайнерів зростає. Тиждень моди у Пекіні триватиме до 30 березня.